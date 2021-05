"Io rapita dagli alieni 52 volte sin dall’infanzia": il racconto choc di una donna inglese

Quella che arriva dalla Gran Bretagna è una notizia che in queste ore sta facendo il giro del mondo, ed è stata ripresa dai più importanti quotidiani internazionali. Infatti, Paula Smith, una 50enne residente di Bradford, nello Yorkshire, sostiene di essere in contatto con gli alieni da quanto era una bambina.

“Ho vissuto 52 incidenti paranormali. Non ci sono avvertimenti e non sento che accadrà nulla. Succede e basta. Tutto quello che posso fare è andare avanti normalmente, altrimenti impazzirei” – così ha dichiarato ai cronisti del Mirror, che hanno riportato per primi la notizia.

Nel mondo ci sono milioni di persone che affermano di essere state rapite dagli alieni, alcune si espongono, altre per paura non lo fanno. Spesso si tratta però di esperienze ritenute paranormali che possono essere facilmente spiegate dalla scienza ufficiale. Eppure quella di Paula sembra ancora più dettagliata di quelle che normalmente circolano. Lei sostiene che gli extraterrestri gli abbiano mostrato la loro tecnologia, strumenti che noi ancora non abbiamo.

Paula: “La prima volta è stata nel 1982”

Quando Paula ha visto per la prima volta un velivolo alieno è stato nel 1982, quando era appunto molto piccola. Lei ricorda che si trovava in un bosco, avvolta nel completo silenzio. Ad un tratto il sentiero su cui si trovava si è stretto. “Potevo vedere quella che sembrava una forma boomerang con un braccio in più su di essa. Ogni braccio aveva una luce all’estremità. Ricordo tre luci, una era blu, l’altra verde, ma non riesco a ricordare il colore dell’altra luce. Potrei descriverla meglio come la pala di un’elica di un aeroplano. Era alta circa 30 piedi e larga 30 piedi” – questa è la descrizione che Paula fa del primo incontro.

La donna afferma di essere stata ospitata a bordo di questi velivoli dagli stessi alieni, che le hanno mostrato una specie di “film” della Terra che veniva distrutta dagli esseri umani. Per quanto riguarda il velivolo ricorda che questo fosse nero con una luce blu e verde sui bordi. “Girava in senso orario a 1 mph in completo silenzio. Ricordo di aver provato a correre ma sembrava che il terreno fosse sabbie mobili, come se sprofondasse nel terreno, poi tutto è diventato nero” – questo è il racconto che la 50enne ha fatto alla stampa internazionale.

Paula ha deciso di raccontare quello che le è capitato, e che continua a succederle, per provare a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli scienziati sul fenomeno dei rapimenti alieni. La prima volta che è stata rapita dagli alieni la 50enne è stata portata via da una finestra. Nella vicenda di Paula c’è poi un’esperienza chiamata in gergo ufologico “missing time” (tempo perduto): infatti secondo la sua famiglia lei scomparve nel nulla per quattro ore, ma la donna non ricorda praticamente quasi nulla di quanto accaduto. Un’esperienza inquietante che sicuramente adesso non mancherà di far discutere gli ufologi di tutto il mondo.