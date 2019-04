Invia una lettera alla mamma "in paradiso", bimba di 4 anni riceve una risposta

Quattro mesi fa, 8 dicembre 2018, Ella Lennon, una bimba di 4 anni, ha perso la mamma a causa di una brutta malattia: un tumore al cervello. La Festa della Mamma, ormai prossima, è l’occasione per scriverle una lettera affidata al servizio postale.

Un impiegato delle Poste, smistando la posta, ha preso in mano la letterina della piccola Ella, si è commosso e le ha risposto a nome della mamma. Il fatto è successo in Inghilterra, a raccontarlo è il padre di Ella.

Lettera alla mamma

La piccola Ella Lennon, quattro anni appena, porta con sè un bagaglio di esperienze, di dolore e di amore. Nei suoi pochi anni di vita ha conosciuto la sofferenza della mamma e poi la sua morte. Jennifer, la mamma, aveva un tumore al cervello combattuto dai medici sottoponendola a tre interventi alla testa e a cicli di radio e chemioterapia.

Ella Lennon, animata dalla speranza di raggiungere la mamma almeno con un messaggio, è riuscita a trovare un indirizzo a cui mandare la sua prima cartolina carica d’affetto alla mamma “primo cancello degli Angeli, tra le nuvole”. L’occasione è la festa della Mamma. Il contenuto del messaggio: “sei una su un Minion, mamma”, ossia “sei una su un milione” e un disegno.

Due giorni dopo, con sorpresa di tutti, è arrivata la risposta della mamma scritta a mano con una grafia molto curata. Un impiegato anonimo delle Poste inglesi dopo aver letto il messaggio, ha immaginato cosa avrebbe detto Jennifer dal Paradiso e ha risposto ad Ella rincuorandola e ridonandole la certezza che la mamma le è sempre accanto.

Dopo il grazie alla “bellissima Ella“, per la cartolina speciale ricevuta per la festa della Mamma, il postino ha scritto: “Anche tu sei una su un Minion per me e ti amo tantissimo. Ti amo un milione, un miliardo, un trilione ecco quanto!“. A questo messaggio d’affetto il postino, sempre a nome della mamma, ha scritto: “anche se sono in Paradiso ti guardo dall’alto ogni giorno. Tanti abbracci e baci, mamma”. A raccontare la storia è stato il papà della piccola Elle.