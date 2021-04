Quella che arriva dal Brasile è una notizia che lascia davvero senza parole. Un’intera famiglia è stata infatti sterminata durante un incidente avvenuto in autostrada nel comune di Santa Maria do Para.

Al momento è ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro: la vettura sulla quale viaggiava la famigliola è rimasta schacciata tra due tir e si è trasformata in un groviglio di lamiere. Al momento del sinistro l’auto si trovava dietro ad un camion che percorreva la BR-316 a bassa velocità.

A quel punto, dalle immagini diffuse dai media locali e nazionali, si vede un altro tir che sopraggiunge da dietro all’autovettura e in pochi secondi schiaccia la macchina contro l’altro camion. L’impatto è stato terribile e per i cinque occupanti della vettura non vi è stato niente da fare. Le vittime sono due adulti, un adoloscente e due bambini. I soccorsi non hanno potuto far altro che constate il decesso delle vittime. La notizia è stata riportata anche dal quotidiano “The Sun” nel Regno Unito.

Corpi rimasti tra le lamiere

I corpi delle vittime sono rimasti incastrati nelle lamiere, per questo i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare e smonare la vettura. Secondo la Polizia Stradale Federale (PRF), l’auto avrebbe rallentato per superare un dosso e il tir che la seguiva non è riuscito a fermarsi in tempo, per questo ha travolto la macchina.

Dalle foto pubblicate sulla Rete si vede di come la macchina si trovasse incastrata proprio sotto ad uno dei mezzi pesanti coinvolti nel sinistro. Il dramma ha sconvolto la comunità di Santa Maria do Para e di Braganca: qui viveva appunto la famiglia rimasta uccisa durante l’incidente. Inoltre, il camion che ha colpito la vettura trasportava cemento.

Le vittime, secondo quanto riferisce la testata giornalistica Leggo, sono state identificate come l’autista Marcio Ramos de Souza, 45 anni, la moglie insegnante Dina Charlen, 39 anni, la loro nipote di 14 anni Kethenen Wenil e le loro due figlie. Una tragedia, quella avvenuta in Brasile, su cui le autorità stanno tentando di fare piena chiarezza.