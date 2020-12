Insegnante adotta ragazzino Down: gli era morta la madre per tumore al seno

Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una storia commovente, fatta d'amore puro e incondizionato. Grazie Kerry per aver donato un futuro migliore a Jake. Mi auguro che storie come queste possano servire d'esempio per aiutare tanti ragazzi, provati duramente dalle sofferenze, come la scomparsa di una persona cara, e che si ritrovano soli. Spero che anche per loro, come per questo ragazzino speciale, ci possa essere un nuovo inizio.