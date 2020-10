Iniziate le votazioni negli USA: in vantaggio Biden

E’ cominciato l’early voting per le prossime elezioni presidenziali in USA, quindi l’opportunità da parte dei cittadini di votare prima della giornata destinata ai voti, ovvero il 3 novembre, dove si scontreranno Donald Trump per i repubblicani e Joe Biden per i democratici.

Le affluenze sono molto superiori rispetto al 2016 e sono già arrivati quasi 10 milioni di voti negli stati di Georgia, Texas ,Wisconsin, Minnesota, Vermont, Pennsylvania, Kentucky e Virginia, dove è partito l’early voting. Stiamo parlando di un numero così significativo che ha già superato il 20% dei voti totali del 2016 per quanto riguarda i dati di questi stati ovviamente. Ad oggi, 14 ottobre, già 8.8 milioni di persone hanno votato per posta e altre 962mila si sono recate ai seggi elettorali, un numero molto importante che rende già significativo il vantggio dei democratici, anche se ovviamente nulla è ancora deciso.

Ci sono state code anche di 10 ore per votare ciò nonostante la gente non ha demorso, questo sta a significare quanto il popolo americano questa elezione la sente davvero molto. In vantaggio di 17 punti è il democratico Joe biden.

Cos’è l’early voting

Negli USA, nazione con oltre 400 milioni di persone, c’è la possibilità di andare a votare qualche settimana prima dall’election day per diluire la popolazione. Ci sono due possibilità per gli elettori: la prima è andare su alcune sedi designate anticipatamente come seggi la seconda è votare da una scheda elettorale che arriva a casa. La maggior parte degli Stati Uniti d’America non richiede alcuna giustifazione al cittadino che desidera usufruire dell’eary voting.