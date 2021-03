Iniziano le vaccinazioni in Thailandia. Via libera nel Paese ai turisti già vaccinati

Thailandia – Iniziano le vaccinazioni di massa per tutta la popolazione. Così infatti è stato riferito dalle massime autorità del paese stesso. Per quanto riguarda invece le disposizioni di distensione per i turisti già vaccinati, saranno progressivamente introdotte nel paese e potrebbero implicare la diminuzione del periodo di isolamento forzato per tutti i turisti in arrivo.

Il lasso di tempo obbligatorio di quarante, passerebbe – secondo quanto riferito ai giornali – da 2 settimane a 3 giorni, per i turisti già vaccinati o per quelli che abbandonano del tutto il paese, ha detto Yuthasak Supasorn, dirigente dell’Autorità per il turismo in Thailandia (TAT). “Dobbiamo essere veloci, perché vogliamo iniziare a ricevere i turisti già nel 3° trimestre di quest’anno”, ha chiaramente riferito all’agenzia Reuters.

Inoltre, dall’intervista, si evince che il ministero del turismo ha anche sollecitato circa centomila dosi di vaccino per il virus COVID 2019 per tutti i dipendenti che lavorano nel settore del turismo a Chon Buri, Krabi, Phang Nga, Chiang Mai e Phuket. Tutte le 5 province riceveranno, a partire dal prossimo mese di marzo 2021, programmi di quarantena alberghiera, che offriranno a chi ne avrà bisogno tra le cinquemila e le seimila camere in totale.

Qui, tutti i turisti e visitatori potranno muoversi liberamente negli hotels invece di essere segregati nelle proprie stanze, secondo quanto ha affermato il ministro del turismo a Reuters, Phiphat Ratchakitprakarn. Inoltre, il lancio a livello mondiale di molte campagne di vaccinazione contro il virus Covid 2019, ha dato nuova linfa vitale all’industria del turismo thailandese, gravemente colpita negli ultimi mesi.

Nell’anno 2019 infatti, sommando tutte e 5 le province, la Thailandia ha ricevuto circa quaranta milioni di visitatori da ogni parte del globo, che hanno speso, secondo una recente stima, circa 1.9 bilioni di baht, la moneta corrente nel Paese, e cioè più di 63 miliardi di dollari. L’anno scorso, invece, la Thailandia ha ricevuto soltanto 6.7 milioni di visitatori stranieri.