Inghilterra: muore appeso a testa in giù nella ciminiera alta più di 80 metri

Ha del surreale la vicenda accaduta in Inghilterra, a Carlisle, nella ciminiera di Dixon progettata per la fabbrica di cotone Shaddon Mill nel 1836 dall’architetto Richard Tattersall, che seppe fare della sua altezza uno dei principali vanti della città: inizialmente la sua altezza raggiungeva i 92 metri ma, nel 1950, fu ridotta fino a raggiungere gli attuali 88, mantenendo il diametro di 5 metri e 15 centimetri e le pareti alla base di 3 metri.

Ieri mattina dalle 2.20, la polizia di Cumbria ha tentato tutto il possibile per salvare un uomo di circa 50 anni, che si trovava incredibilmente in cima, intrappolato, drammaticamente appeso a testa in giù: una schiera di operatori ha messo in campo i molteplici strumenti a propria disposizione per tentare di liberarlo, tra cui agenzie, pompieri, appaltatori specializzati, oltre ad operatori del soccorso di montagna, dalle contee di Cumbria e Lancashire.

È stata utilizzata anche una piattaforma idraulica, in dotazione degli operatori del servizio antincendio e di soccorso del Lancashire, un elicottero, oltre a svariati droni che sono stati fatti intervenire per analizzare dettagliatamente lo scenario in cui si andava ad operare.

La preoccupazione era naturalmente rivolta verso il salvataggio dell’uomo, la cui identità rimane ancora al momento sconosciuta, oltre a sostenere e supportare la sua famiglia nei momenti così drammatici che si trovava a vivere: inoltre, si è rivelato anche necessario attenzionare la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti nell’emergenza, come sottolineato nella dichiarazione rilasciata dalla polizia.

Solo nel tardo pomeriggio, alle 16.45, grazie ad una struttura specificamente utilizzata solitamente per la raccolta delle ciliegie, giunta appositamente sul posto da Glasgow, è stato possibile permettere ai vigili del fuoco ed ai tecnici di raggiungere l’alta cima della ciminiera per far scendere l’uomo: purtroppo, però, era già deceduto.

Al momento, l’attenzione rimane focalizzata sulle indagini avviate per comprendere le dinamiche che hanno condotto la vittima a trovarsi in cima alla ciminiera di Dixon, a 88 metri d’altezza, dove ha incontrato drammaticamente la morte.