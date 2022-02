Immaginate un vecchio castello, qualche casetta e un pub. Tutto questo in un’isoletta tutta per voi, o quasi. No non è un racconto uscito dalle favole di Christian Andersen, ma la realtà. Una piccola isola inglese, l’isoletta di Piel appunto, situata a poche centinaia di metri dalla costa della Cumbria meridionale sta cercando il suo nuovo “Re”. Sul posto da ormai 190 anni si sceglie il custode, che vivrà praticamente da solo sull’isola. L’unica compagnia che quest’ultimo avrà saranno i pescatori di passaggio, che spesso si fermano al locale pub. E il compito del “Re” di Piel sarà proprio questo: gestire il locale e occuparsi del mantenimento dei campi agricoli dell’isola e dell’area campeggio.

Per il resto si vivrà appunto in solitudine in un posto che comunque permette di raggiungere la terraferma anche ai piedi nei momenti in cui vi è la bassa marea oppure tramite un piccolo traghetto. L’isola dista 800 metri dalla costa e fa parte del comune della città di Barrow-in-Furness. L’annuncio di lavoro è rivolto anche alle donne: se verrà scelta quest’ultima diverrà “Regina” di Piel. E c’è anche un rituale di insediamento del “Re” o della “Regina” sul’isola.

Antica tradizione

Il prescelto (o la prescelta) verranno chiamati sull’isola dalla locale amministrazione comunale e saranno incoronati. La cerimonia di incoronazione del “Re” di Piel prevede una festa, in cui il il nuovo custode dell’isola, il “Re” appunto, verrà bagnato con fiumi di alcol. L’unico pub dell’isola è lo Ship Inn.

Il pub viene utilizzato, come già detto, dai pescatori che cercano ristoro, ma anche dagli escursionisti che si avventurano sull’isola, grande poco più di 20 ettari. Sull’isola i visitatori possono anche visitare le rovine del vecchio castello medievale costruito nel XIV secolo. Frank Cassidy, consigliere comunale, ha fatto sapere che l’annuncio è stato reso pubblico in tutto il mondo. Sono arrivate candidature anche dall’Africa.

Adesso spetterà alla locale amministrazione scegliere chi ha le carte in regola per diventare il nuovo sovrano di Piel Island. Certo chi vincerà avrà l’opportunità unica di gestire per circa 10 anni il pub e l’intera isola. Il custode dovrà anche occuparsi di manutenere i servizi igienici e le docce dello stesso campeggio. Sull’isola è possibile infatti montare delle tende in un’area attrezzata, ovviamente sempre rispettando lo stato dei luoghi.