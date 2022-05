Ascolta questo articolo

Lo hanno trovato senza vita, disteso per terra, all’interno di un parco di Sheffield, in Inghilterra. Si indaga sulla morte di Carlo Giannini, 34enne italiano originario di Mesagne, in provincia di Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e internazionale. Giannini si era trasferito diversi anni fa al Nord Europa per motivi di lavoro. In Germania aveva anche aperto una pizzeria, poi aveva deciso di trasferirsi proprio in Inghilterra.

Aveva lasciato la sua Puglia per lavorare in alcuni ristoranti. Il classico bravo ragazzo italiano, che aveva deciso di trovare un futuro migliore fuori dalla sua terra natale, a migliaia di chilometri di distanza. Al momento non è dato sapere per cosa sia deceduto il 34enne, anche se la poizia inglese sta indagando per omicidio. Sul caso indagano gli agenti della South Yorkshire Police. La famiglia, residente a Mesagne, è stata già avvisata di quanto accaduto al loro caro.

L’appello della polizia

“Siamo stati chiamati verso le 5:05 da un cittadino che ha riferito di aver trovato il corpo di un uomo mentre camminava a Manor Fields Park, fuori City Road” – così comincia il comunicato dalla polizia inglese, che informava appunto del ritrovamento del cadavere di Carlo Giannini. Gli inquirenti chiedono la collaborazione della popolazione.

“Chiunque abbia informazioni che potrebbero aiutare le nostre indagini, che potrebbe aver visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la scorsa notte (mercoledì 11 maggio) e questa mattina (12 maggio, ndr), o che potrebbe avere filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno catturato qualsiasi filmato utile” – questo l’appello delle forze dell’ordine britanniche.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto in Inghilterra. Non appena le indagini saranno terminate si potrà procedere al rimpatrio della salma in modo da poter svolgere i funerali. La notizia si è diffusa in tutta Mesagne e nei centri urbani vicini, destando sgomento tra la popolazione. Al vaglio degli inquirenti anche il fatto che l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso, ma come già detto le indagini procedono per omicidio.