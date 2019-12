Inghilterra: furto da 60 milioni di euro nella villa di Tamara Ecclestone

Aveva deciso di raggiungere la Lapponia dove contava di trascorrere le vacanze natalizie con il marito e la figlia Sophie di 5 anni. Per l’occasione, Tamara Ecclestone era altresì sicura che la sua villa di Londra che si trova di fronte alla residenza reale di Kensigton Palace, fosse al sicuro dalle attenzioni dei malintenzionati.

Ma a quanto pare le sue convinzioni si sono dimostrate fin troppo ottimistiche. A poche ore dalla partenza con il suo jet privato, i soliti ignoti sono riusciti ad introdursi nel giardino sul retro, trovando poi una via di fuga attraverso una finestra. Nel frattempo sono riusciti a portarsi via un bottino valutato in oltre 50 milioni di sterline, qualcosa come circa 60 milioni di euro.

La 35enne modella figlia di Bernie Ecclestone, l’ex boss dell’intero carrozzone della Formula 1, ha così dovuto dire addio ad una serie di gioielli ai quali era legata da un “grande significato personale”. Tra i preziosi trafugati figura anche un orologio Cartier da 80mila sterline che le era stato regalato dal marito come dono di nozze, oltre a diamanti, collane e gioielli di ogni genere e specie.

Secondo Scotland Yard che si occupa delle indagini, è più che logico ipotizzare che i ladri spiassero gli spostamenti della famiglia. Non è nemmeno da escludere che i ladri siano stati informati da qualcuno dall’interno, che di fatto ha dato loro la possibilità di agire indisturbati; anche perché la villa da 70 milioni di sterline conta ben 57 stanze sorvegliate da un sofisticato sistema di telecamere a circuito chiuso che monitora ogni angolo della lussuosa residenza.

Tuttavia, pur ritenendosi sconvolta per l’accaduto, Tamara Ecclestone non è apparsa particolarmente affranta per il valore dei gioielli che è presumibile ipotizzare fossero assicurati. A rattristarla sarebbero più che altro le ragioni affettive, ma stando alle foto pubblicate dal Daily Mail e dagli altri media inglesi – in cui è immortalata con la figlia su una slitta trainata dalle renne – sembra aver immediatamente archiviato l’amarezza per quanto accaduto.