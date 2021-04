Inghilterra, donna nuda irrompe ai funerali del principe Filippo: arrestata

Il duca di Edimburgo, il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II è venuto a mancare poco meno di una settimana fa all’età di 99 anni. A seguito di alcuni problemi cardiaci, il principe non ce l’ha fatta. L’Inghilterra tutta è in lutto e la famiglia reale ha detto addio per l’ultima volta al duca, sabato 17 aprile. In questo momento di lutto e sconforto, anche il principe Harry è tornato a casa per dare l’ultimo saluto al nonno.

Meghan Markle è stata la grande assente. Complice la seconda gravidanza agli sgoccioli, il medico le ha suggerito di non presenziare. I funerali si sono tenuti in forma privata, nel rispetto delle regole anti Covid. La Regina ha lasciato trasparire con compostezza, tutto il dolore provato per la perdita dell’amato marito, dopo più di 60 anni insieme.

Alcuni segnali distensivi da parte di Harry, William e Kate, sono arrivati. Ma ciò che ha catturato l’attenzione è stato dell’altro. Ciò che nessuno ha visto, che non è andato in onda (in Italia le esequie sono state trasmesse sulla Rai, Mediaset e La7) è stata l’irruzione di una donna nuda. Il tutto è avvenuto dopo il minuto di silenzio che tutti hanno osservato in onore del duca di Edimburgo.

Come riporta il “The Sun“, la donna, con indosso solo un pantaloncino, occhiali da sola e un berretto, è corsa in strada urlando un messaggio per salvare il pianeta. É poi saltata su una statua della Regina Vittoria, prima che diversi poliziotti sono intervenuti portandola via. La donna è stata braccata dagli agenti, coperta e portata in questura.

Gli abiti sono stati rinvenuti nelle vicinanze. Il dolore della famiglia reale non è stato però intaccato in alcun modo, grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine. I funerali del principe Filippo si sono svolti senza alcun tipo di problema. Centinaia di agenti hanno circondato il Castello di Windsor, con l’intento di far si che tutto filasse liscio.