Inghilterra: 3 livelli di lockdown

Il Premier britannico Boris Johnson ha affermato che sono stati previsti 3 differenti livelli di lockdown per tutta la nazione, afferma anche che non sarebbe intelligente creare un unico lockdown per tutta la nazione, anzi una decisione così sarebbe sicuramente negativa per l’economia nazionale inglese.

l’Inghilterra è davvero in ginocchio, ad oggi ci sono più ricoveri che a fine marzo 2020. Il virus è esploso in Gran Bretagna, lo ha comunicato Stephen Powis, direttore del National Health Service (Nhs), il il servizio sanitario nazionale. molti ricoveri sono over 65 e in particolare per gli over 85 che ovviamente rischiano pesantemente il decesso.

LIVERPOOL è un dramma: livello 3 per una delle città storiche inglesi. La media sono 600 casi ogni 100.000 persone. Sarà l ‘unica grande città classificata a lockdown livello 3. Non si potranno più frequentare pub, palestre, ristoranti: tutto chiuso.

Sopratutto è l’Inghilterra del nord che è in ginocchio causa alto livello di contagi. Forte preoccupazione per l’economia del nord del paese che si ritrova già a fare i conti col il secondo lockdown dopo quello di marzo e questo duro colpo avrà, dicono i sindaci del nord, un effetto devastante per tutta l’economia del nord del paese.