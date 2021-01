Inghilterra, 27enne avverte forte dolore al petto ma si fa dimettere per paura del Covid: ritrovato morto

Una storia straziante quella che sto per raccontarvi e che arriva dall’Inghilterra. Il protagonista è David Warner, un27enne, diventato da poco papà per la seconda volta di una splendida bambina. A inizio gennaio, il giovane ha iniziato ad accusare forti dolori al petto e, arrivato in pronto soccorso, è stato sottoposto al tampone per accertare che non avesse il Covid; tampone risultato negativo.

Come raccontato dalla sua compagna 21enne Vicky Jones al quotidiano inglese The Sun, in attesa dei risultati degli accertamenti sulle sue condizioni di salute, David è stato messo in un reparto per curare i pazienti positivi al virus. E’ lì che ha avuto paura di essere contagiato e di trasmettere il Coronavirus alla sua famiglia, per cui ha deciso di firmare le dimissioni dall’ospedale.

L’accaduto

Dopo soli due giorni dal rientro a casa, il corpo senza vita di David Warner è stato trovato, proprio da Vicky, nel soggiorno della sua casa di Guildford, nel Surney, sud-est dell’Inghilterra. Molto probabimente il giovane è deceduto per un arresto cardiocircolatorio ma si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo della povera vittima per chiarire l’esatta causa che ha portato al tragico epilogo.

La ragazza ha raccontato che prima di morire, David ha accudito la loro piccola, che si era svegliata, e l’ha cambiata. Poco dopo, quando li ha raggiunti in stanza, lo ha trovato morto e sono stati inutili i tentativi di soccorso. Vicky ha riferito che, tornato nella sua abitazione, il compagno ha puntato i piedi, dicendo che aveva una bambina di 6 mesi e che preferiva correre il rischio nonostante i dolori al petto, piuttosto che rischiare di infettare la loro bimba, Evie.

La famiglia di David ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere i fondi per il suo funerale, in cui si legge: “Tutti quelli che lo conoscevano sanno che lui aiutava tutti e non voleva nulla in cambio. Ha sempre pensato alle sue 2 bellissime figlie, dicendo sempre come fossero il suo scopo nella vita”.