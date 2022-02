Ingerisce batteria di un orsacchiotto: bimbo di 1 anno muore a causa di un buco nel cuore

Alcuni incidenti che capitano ai bambini, mentre stanno giocando possono essere letali. È proprio quello accaduto a un bambino di un anno inglese che è morto dopo aver ingerito una batteria al bottone di litio contenuta nell’orsacchiotto con cui stava giocando. Una tragedia terribile per i genitori che, non appena si sono resi conto del malessere del bambino, lo hanno portato immediatamente in ospedale.

Il fatto è stato riportato da Il Messaggero. I medici si sono resi immediatamente conto che il sangue del bambino, proprio per aver ingerito questa batteria, era diventato acidulo e non riusciva a coagularsi nel modo giusto. Il bambino aveva un buco nel cuore provocato dalle sostanze all’interno di questa batteria che reagiscono a contatto con la saliva e i succhi gastrici.

I fatti qui raccontati risalgono al dicembre 2021, quando il 26 dicembre, i genitori hanno deciso di staccare il respiratore che lo teneva in vita e il loro piccolo è morto tra le braccia di mamma e papà. Il bambino era ormai ridotto a un vegetale e le esequie sono state celebrate presso il cimitero di Eastfield a Cumbernauld (Regno Unito).

In seguito a questa tragedia che li ha colpiti, i genitori hanno deciso di attuare una campagna per evitare che all’interno di giochi per bambini, come appunto un orsacchiotto, possano esserci batterie a bottone che possono essere letali per i piccoli, proprio come è successo al loro figlio. Ai giornali inglesi, la madre ha raccontato: “Nessuno ci aveva mai messo in guardia contro queste batterie a bottoni. Non sapevo neanche cosa fossero, ma sono ovunque. Ero più preoccupata di una caduta o che sbattesse la testa”.

Il padre prosegue ammettendo che queste batterie a bottone non si trovano soltanto nei giochi per i bambini, ma anche nei biglietti di auguri, scarpe con luci, termometri e addirittura penne. Non vogliono che altre famiglie e genitori subiscano la loro stessa sorte.