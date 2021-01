Influencer muore per Covid-19: negazionista, derideva chi indossava la mascherina

Purtroppo non ce l’ha fatta Ygona Moura, 23enne e influencer brasiliana che nelle scorse settimana aveva partecipato ad una grande festa dove vi erano numerosi assembramenti, in barba alle regole anti Covid-19. E proprio dopo aver partecipato al party, la donna si era vantata di aver trascorso la serata e tutta l’alba in compagnia di tantissima gente, prendendo in giro anche chi non indossava la mascherina, dispositivo di protezione individuale utile a proteggersi dal coronavirus Sars-CoV-2. Sui social scriveva testuali parole: “avevo tanta nostalgia di questa calca, mi mancava da morire”.

Pochi giorni dopo aver partecipato alla festa la giovane fu ricoverata in un ospedale di San Paolo in quanto trovata positiva al Covid-19. Le sue condizioni di salute, però, sono ben presto precipiatate. La donna ha cominciato ad avere grosse difficoltà respiratorie. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma per la Mouga non vi è stato purtroppo nulla da fare. Si è spenta appunto in ospedale, stronacata dal coronavirus a cui non credeva affatto. “Oggi sono alla ricerca di un’altra festa, voglio tornare insieme alla gente, muoio dalla voglia di stare insieme” – così diceva prima di ammalarsi.

Il pentimento dopo aver contratto il Covid-19

Quando ha cominciato a mostrare i primi sintomi, la 23enne è stata sottoposta subito a tampone per verificare la sua positività al Covid-19. Il risultato per lei non è stato per nulla rassicurante, tanto che ha scritto subito un post sui social informando i suoi followers che aveva difficoltà a respirare. La donna ha chiesto alla comunità brasiliana di pregare per lei: molto probabilmente ha capito solo in quel momento la gravità della situazione e la leggerezza che aveva commesso.

Lei diceva di aver scoperto di essere gay a 16 anni, mentre a 20 ha deciso di diventate transgender. Da poco tempo si era trasferita a vivere presso la comunità di Casa Florescer, una struttura nei pressi di San Paolo che ospita appunto persone appartenenti alla comunità Lgbt. La notizia del decesso di Ygona Moura ha colto di sorpresa e spiazzato tutti i suoi followers.

Il Brasile, tra l’altro, è una delle nazioni più colpite dalla pandemia, dove ogni giorni si registrano migliaia di infezioni e decessi a causa del Covid-19. Solo il 28 gennaio nel Paese si sono registrati 61.811 casi di contagio da Covid-19. Dall’inizio della pandemia sul territorio brasiliano si contano oltre 9 milioni di contagi, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono 1.386.