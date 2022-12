Influencer blocca i suoi parenti sui social: "Se avessero seguaci o diventassero ricchi parlerei di nuovo con loro"

Ascolta questo articolo

Un ragazzo californiano negli ultimi giorni sta facendo molto discutere sui social network per aver deciso di non parlare più con i suoi parenti. Dietro a questa decisione non c’entrerebbe nulla una presunta lite ma ci sarebbe un motivo difficile da credere.

Larz, il nome del creatore di contenuti, attualmente conta su Instagram circa 415mila follower ed è diventato già virale nel 2020. Difatti, probailmente non credendo alla pericolosità della pandemia legata al Covid-19, aveva deciso di leccare la tazza del water per una challenge su TikTok. Una scelta che a posteriori risulta poco saggia, poiché pochi giorni dopo era stato ricoverato in ospedale a causa del virus.

Larz blocca i suoi genitori sui social: il motivo

Come riportato testualmente dal sito “TPI” in una intervista a una radio californiana Larz ha rivelato di aver bloccato i suoi genitori poiché non sono famosi come lui: “A volte mi mancano, ma poi penso che farei meglio a parlare con una come Cardi B “.

Ai presentatori Kyle Sandilands e Jackie ‘O’ Henderson, conduttori del “The Kyle and Jackie O Show”, l’influencer apre le porte a una possibile riappacificazione con i suoi genitori: “Sono più famoso di tutti e non parlerò con persone che non lo sono, a meno che non abbiano lo stesso numero di follower che ho io” per poi aggiungere di aver bloccato i suoi nove fratelli: “Sono irrilevanti. Nessuno di loro ha seguaci. Se avessero seguaci o diventassero ricchi probabilmente parlerei di nuovo con loro“.

Infine si è poi vantato di avere “un sacco di soldi” da accordi di sponsorizzazione grazie ai suoi numerosi follower che tiene sia su TikTok che su Instagram, dove spesso e volentieri pubblica foto con auto di lusso e celebrità. Difatti, in una delle foto pubblicate nel 2020 su Instagram, si fa immortale insieme a una non proprio economica Lamborghini.