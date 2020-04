Indossa la mascherina l’asteroide che il 29 aprile sfiorerà la Terra

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - A guardare l'immagine diffusa nel web sembra davvero che l'asteroide 52768 (1998 OR2) indossi una mascherina. Penso anche che se in questo tempo non fossero state così diffuse le mascherine, nessuno ci avrebbe fatto caso. Il coronavirus ci ha talmente abituati a calcolare in tutto la sua costante presenza, che lo vediamo anche dove non c'è.