Indonesia: influencer rischiano la deportazione per un video con la mascherina finta

Uno scherzo di pessimo gusto rischia di costare caro a due inflencer in Indonesia, che rischiano di essere deportati in seguito ad un video dove infrangevano le leggi locali sulle mascherine.

Josh Paler Lin e Leia Se, due Youtuber abbastanza popolari, si sono visti revocare i propri passaporti dalle autorità locali e rischiano di essere costretti a lasciare il paese. Tutto è cominciato da un video pubblicato su Youtube nel quale Leia cerca di entrare in un negozio di alimentari, per essere mandata via dato che non indossava una mascherina.

Il video mostra Josh che le dipinge una realistica mascherina finta sul volto, e prosegue con Leia che ritenta l’ingresso nel negozio, riuscendoci senza problemi pur non indossando realmente alcun dispositivo di protezione individuale. Il video, postato il 22 aprile, è diventato virale in poco tempo. Lin ha oltre 3 milioni di iscritti sul proprio canale Youtube, ed il video non è passato inosservato alle autorità del luogo.

L’Indonesia applica rigorosamente l’obbligo delle mascherine, con la polizia che può emettere multe al primo sgarro e arrivare a deportare gli stranieri alla seconda infrazione. Anche se questa rappresenta la prima infrazione nota per i due influencer, l’attenzione scatenata dal video è stata tale che il governo ha provveduto subito con il ritiro dei loro passaporti. Lin è nato a Taiwan ma vive negli Stati Uniti, mentre la Se è una cittadina russa.

Il video è stato rimosso da Youtube, ed i due hanno pubblicato un video in cui compaiono con il loro avvocato e, indossando rigorosamente le mascherine, chiedono scusa. “L’intenzione nel realizzare questo video non era affatto quella di mancare di rispetto o di invitare le persone a non indossare la mascherina, abbiamo fatto il video per divertire le persone perché siamo creatori di contenuti ed è il nostro lavoro intrattenere“, dice Josh nel video, aggiungendo che promettono di non ripetere il gesto.