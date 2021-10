Indonesia, coccodrillo aggredisce e mangia bambina di 8 anni davanti agli amici

Le tragedie che coinvolgono animali ed esseri umani sono tantissime. Pochi giorni fa, in Italia una donna è stata sbranata da due cani, solo per citare un episodio che si somma ad altri. In Indonesia è successa una tragedia che vede coinvolto un coccodrillo e una bambina di 8 anni che, purtroppo ha perso la vita, dal momento che l’animale l’ha aggredita e mangiata davanti ai suoi amici. Vediamo di cosa si tratta e la dinamica dei fatti.

La bambina si trovava insieme agli amici nell’isola di Buru, nel distretto di Teluk Kayeli, nei pressi del fiume. Proprio qui, la bambina è stata aggredita, attaccata e mangiata da un coccodrillo. Il fatto è accaduto mercoledì 13 ottobre, quando il coccodrillo ha puntato la bambina aggredendola , secondo quanto racconta The Star. I resti della piccola Suci Ramadhani sono stati trovati soltanto due giorni dopo, ovvero venerdì 15 ottobre.

Gli amici hanno lanciato l’allarme, non appena resosi conto di quanto stava accadendo. La gente del luogo è giunta immediatamente sul luogo della tragedia e ha cercato anche di colpire l’animale con una lancia, ma hanno visto che la testa della ragazza era ben visibile nella bocca del coccodrillo.

Uno dei soccorritori ha raccontato a The Star che, nel momento in cui hanno tagliato lo stomaco del coccodrillo, i resti della bambina non erano al suo interno. Namlea, il soccorritore, ha racconta che quel fiume è molto noto proprio per essere meta di coccodrilli e negli ultimi 10 anni ci sono stati almeno due attacchi mortali di questo animale nei confronti degli esseri umani.

Nella giornata di giovedì 14 ottobre, Newsweek ha riportato la notizia di un altro bambino di 9 anni che non si trovava più per poi scoprire che è stato anche lui una vittima del coccodrillo. In base alle indagini, il bambino stava facendo il bagno nel fiume quando è stato attaccato dal coccodrillo. Ad oggi non sono ancora stati trovati i resti del bambino, nonostante le ricerche non cessino.