Indonesia, aereo di linea sparisce dai radar pochi minuti dopo il decollo: si ipotizza una tragedia

Non lasciano ben sperare i video diffusi dai media indonesiani in cui dei pescatori mostrano rottami metallici, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulle sorti del Boeing B737-500 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air, che stava effettuando un volodi linea con 62 persone a bordo, 2 piloti, 4 membri dell’equipaggio e 56 passeggeri tra cui 3 neonati e 7 bambini.

Le autorità aeroportuali indonesiane hanno confermato di aver perso i contatti con il volo SJ182, partito dalla capitale indonesiana Giacarta e diretto a Pontianak, nella provincia di Klimantan…volo che sarebbe dovuto durare 1 ora e mezza circa. Testimoni riferiscono di avere visto precipitare in mare l’aereo, di cui erano stati persi i contatti radio e radar poco dopo il decollo.

L’accaduto

Il volo avrebbe perso il contatto con le torri di controllo alle 7:40 italiane, 14:40 ora locale, mentre sorvolava il mare di Giava.L’episodio sarebbe avvenuto appena 4 minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Soekarno-Hatta, mentre il jet bimotore si trovava a circa 3 mila metri di quota, ovvero a metà dell’ascesa fino alla quota di crociera di poco più di 700 km. Non risulta che il pilota abbia lanciato il mayday, per cui l’ ipotesi di un esito devastante, che non avrebbe lasciato margini di azione al comandante nè al suo vice, sembra, purtroppo, essere quella dominante, al momento.

Dai racconti dei pescatori e dai primi esami della telemetria non sembrano esserci speranze di trovare sopravvissuti. . Il velivolo, che da 12 anni portava i colori della Sriwijaya Air, è fra i più diffusi nelle compagnie per le rotte medio-brevi ed era in attività dal 1994.La Sriwijaya Air è una compagnia indonesiana molto popolare che, prima della pandemìa ,trasportava un milione di passeggeri al mese.

Secondo AirNav Radarbox l’ultimo contatto è avvenuto quando il Boeing si trovava a un’altezza di 2500 metri, quota “degradata” raggiunta velocemente dopo che l’aereo aveva raggiunto i 3.500 metri durante la salita verso la quota di crociera fra i 6mila e i 7mila metri. Dalla velocità della cabrata (520 km/h) si è così passati a poco più di 260 km/h.