Indonesia: 100 frustate per aver fatto sesso pre-matrimoniale, donna sviene durante la punizione

Sta facendo il giro del mondo e generando scalpore il video che mostra una donna svenire dal dolore durante la flagellazione alla quale è stata condannata. La donna, il cui nome non è reso noto, è stata condannata a ricevere 100 frustate per aver fatto sesso pre-matrimoniale, una grave violazione della legge Sharia vigente nella regione dell’Indonesia dove è avvenuto il fatto.

La punizione della donna, avvenuta in pubblico sopra un palco e ripresa dalle telecamere, ha provocato il collasso della giovane per il dolore causato dalle frustate. Anche l’amante della donna ha ricevuto 100 frustate per aver fatto sesso prima del matrimonio. La condanna è stata eseguita lunedì nella città di Lhokseumawe.

Si tratta di una città nella provincia di Aceh, l’unica regione dell’Indonesia che ha l’autonomia di imporre ai cittadini la legge Sharia e che utilizza la flagellazione come forma di condanna. Diverse persone si sono riunite per formare il pubblico che ha assistito alla punizione della giovane, che è stata frustata da funzionari della polizia islamica regionale, la Wilayatul Hisbah.

Nel video si vede la donna stare sul palco sopraelevato indossando un vestito bianco ed una sciarpa chiara a coprirle la testa. Attorno a lei un serie di funzionari e persone che riprendono la scena col telefono. Dopo diverse frustate, le ginocchia della povera donna cedono e collassa picchiando il volto.”Hanno dovuto portarla via perché è svenuta dopo 100 frustate“, ha raccontato un testimone, mentre i funzionari hanno invece sostenuto che la donna si è ripresa velocemente.

Nella flagellazione pubblica, altre tre persone accusate sono state frustate, due per aver bevuto alcool mentre l’altra per aver procurato una stanza alla coppia. La persona che ha procurato la stanza per la coppia ha ricevuto 75 frustate, mentre i due che hanno bevuto alcool hanno ricevuto 40 frustate a testa.