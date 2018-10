India: uomo accusava forti dolori, trovato un lungo verme in un occhio

Un uomo di 60 anni è stato visitato in India, più precisamente a Karnataka e quello che è stato scoperto è a dir poco sconvolgente. Il paziente si è presentato in ospedale accusando forti dolori e fastidi all’occhio destro, ma la situazione era ben più grave. L’uomo aveva un verme lungo 15 centimetri nell’occhio che gli è stato rimosso dopo una delicata operazione.

L’intervento, eseguito dal dottor Srikanth Shett, è stato molto delicato e i medici hanno scelto di filmarlo poiché si trattava di un caso molto strano e raro. Il video è diventato virale.

L’intervento e le altre scoperte

Estrarre il parassita non è stato facile perchè ha richiesto l’estrazione del verme ancora vivo che si muoveva molto velocemente. Bruciarlo significava esporre il paziente a conseguenze peggiori.

Dopo l’intervento sono state effettuate delle analisi e i risultati hanno mostrato che nel sangue dell’uomo erano presenti altri vermi molto simili a quello rimosso dall”occhio. Nella sfortuna, l’uomo è stato fortunato perché se non avesse accusato dolore all’occhio, le conseguenze per la sua salute sarebbero state molto gravi. I vermi si sarebbero riprodotti all’interno del suo corpo.

Il parassita in questione colpisce 120 mila persone in tutto il mondo, ed è abbastanza diffusa in America Centrale, Meridionale, Africa centrale e Asia. Molto raro, però, è che il verme si possa introdurre nell’occhio. Con il passare del tempo, questi parassiti crescono e provocano danni irreversibili al corpo umano.