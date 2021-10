India: uccise la moglie nel sonno con un cobra, condannato a vita

In quello che si ritiene essere il primo caso di condanna per omicidio in cui l’arma del delitto è un serpente, un uomo ha ricevuto due sentenze a vita per l’uccisione della moglie. La vicenda viene dall’India, dove è appena terminato il processo nei confronti di Sooraj Kumar per l’omicidio della moglie Uthra.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo 28enne avrebbe attentato alla vita della moglie per ben due volte. La prima volta lasciò in casa una velenosissima vipera di Russell, che morse la moglie e la obbligò ad un ricovero ospedaliero di ben due mesi, ma non la uccise. Dopo la dimissione, la donna era tornata a casa dei genitori per recuperare le forze.

E’ allora che Sooraj ha ottenuto un cobra da gestore di serpenti e lo ha aizzato contro la moglie che dormiva, rimanendo nella stanza per assicurarsi che l’animale la colpisse. Il suo morso velenoso non ha lasciato scampo alla 25enne, che è deceduta poco dopo, mentre Sooraj se ne è andato ed ha finto di ricevere solo il giorno dopo la notizia della morte della moglie.

L’uomo avrebbe orchestrato l’omicidio per ottenere il controllo delle finanze familiari. La moglie veniva infatti da una famiglia agiata, mentre lui era un impiegato in banca che era finanziariamente instabile. Il loro matrimonio includeva una dote di 500mila rupie e una nuova automobile, ma la donna manteneva il controllo di beni concessi dalla sua famiglia. I genitori di Uthra hanno iniziato a sospettare del genero quando ha cercato di prendere il controllo della proprietà dopo la morte della donna.

L’uomo si è dichiarato non colpevole, ma la polizia ha dimostrato tramite il suo registro telefonico che fosse in contatto con diversi gestori di serpenti, e che aveva guardato moltissimi video dei rettili prima dell’omicidio, avvenuto lo scorso marzo a Kollam. L’esperta di serpenti Vava Suresh ha commentato che era possibile che Sooraj abbia inflitto dolore al rettile per provocare la sua reazione nei confronti della moglie allettata.