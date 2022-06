Ascolta questo articolo

Un giorno di festa si è trasformato in una incomprensibile tragedia in India, dove uno sposo ha accidentalmente ucciso un suo amico nel corso della cerimonia mentre svolgeva un rituale di spari con la pistola per festeggiare le nozze. Il terribile incidente costato la vita all’ospite del matrimonio è stato ripreso in video dagli ospiti che stavano registrando col telefonino gli spari celebrativi dello sposo.

Il filmato mostra Manish Madheshia, lo sposo, che è sul palco mentre gli viene porta una pistola per iniziare a sparare i colpi, come da cerimonia. Qualcosa però è andato storto, e dalla pistola è partito un colpo per errore che ha colpito l’amico Babulal Yadev, 35enne ospite del matrimonio che era tra gli invitati accorsi per festeggiare la coppia.

L’incidente è avvenuto mercoledì presso la città di Robertsganj nello stato settentrionale Uttar Pradesh. Nel video si vede Manish che punta la pistola al cielo e prova a sparare, ma il colpo non parte. L’uomo a questo punto abbassa il braccio per controllare la pistola ed è in questo momento che inaspettatamente dalla pistola parte il proiettile rivolto verso la folla, centrando Babulal. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare ed è stato dichiarato morto all’arrivo al pronto soccorso.

La polizia locale ha arrestato lo sposo e fermato diverse altre persone per l’interrogatorio. La pistola, che secondo quanto riportato apparteneva alla vittima, è stata sequestrata. Babulal era membro dell’esercito indiano, ed aveva attraversato il paese dopo aver ricevuto il permesso di assentarsi per partecipare alle nozze dell’amico.

Il soprintendente della polizial locale Pratap Singh ha confermato che Manish è stato incriminato per la morte dell’amico. “L’incidente ha avuto luogo durante la cerimonia nunziale. Un uomo appartenente all’esercito, identificato come Babulal Yadav, è morto dopo essere stato colpito durante una sparatoria celebrativa da parte dello sposo“.