Quella che arriva dall’India è una notizia davvero incredibile. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, ad oltre 2.000 persone è stata somministrata acqua salata al posto del vaccino anti Covid. Non si è trattato di un errore a quanto pare, ma di un modus operandi ben consolidato. Sarebbero stati almeno 12 gli open day che si sarebbero svolti nel centro di Mumbai. Le dosi venivano vendute alle persone per un costo compreso tra gli 8 e 14 euro a “dose”. Ma lì dentro, invece del siero anti Covid, c’era dell’acqua salata.

In totale sarebbero almeno 2.500 i falsi vaccini anti coronavirus somministrati. Fortunatamente pare che nessuno dei pazienti abbia avuto gravi conseguenze dopo l’inoculazione dell’acqua salata. Secondo Vishal Thakur, un alto funzionario del dipartimento di polizia locale di Mumbai, le forze dell’ordine hanno proceduto già ad arrestare diverse persone ritenute responsabili della truffa, inclusi anche alcuni medici. “Facevano riferimento ad un ospedale che produceva certificati falsi, fiale, siringhe” – così ha affermato Thakur.

India devastata dal contagio

Un residente ha dichiarato che nessuno dei pazienti che si è recato in ospedale ha avuto dei sintomi riconducibili al vaccino anti Covid, per cui si è cominciato a dubitare che quello iniettato fosse veramente un siero contro il coronavirus. Da lì è partita l’indagine che ha portato a scoprire la truffa. Altri arresti potrebbero arrivare nelle prossime ore, mentre la polizia continua a indagare su altre persone coinvolte nella truffa.

Come si sa, l’India, tra il mese di aprile e l’inizio di giugno, è stata travolta da una forte ondata di contagi causati dal Covid-19, per cui il sistema sanitario è andato completamente in tilt. Sono stati migliaia i morti al giorno. Dopo un mese e mezzo di devastazione la situazione si è calmata, consentendo alle autorità di riprendere il tracciamento e la vaccinazione di massa.

L’India è arrivata a toccare la cifra record di 8 milioni di somministrazioni al giorno, un segnale incoraggiante che adesso fa ben sperare al Paese, che conta oltre un miliardo di abitanti. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University oltre 62 milioni di persone in India hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid.