India, morto Ziona Chana: lascia nel dolore 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - La poligamia proprio non appartiene alla mia cultura, lo ammetto. Penso che l'amore sponsale riguardi due persone e basta. Ciò non significa chiudersi agli altri, ma sicuramente ci sarà un modo diverso, un "bene" diverso per tutti gli altri. Lo sposo ama, nel significato più profondo della parola, solo una donna. Lo stesso per la sposa.