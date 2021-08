Non aveva il preservativo, ma la passione era talmente tanto forte che un giovane di 25 anni, residente nello stato indiano del Gujarat, precisamente a Ahmedabad, ha deciso di ricorrere ad un rimedio estremo pur di poter avere un rapporto intimo con la sua fidanzata. Per cui, senza pensarci due volte, ha preso della colla e ha sigillato il suo organo genitale. Ma dopo aver avuto il rapporto con la sua ragazza il giovane è stato trovato morto. Sul caso sta ancora indagando la Polizia indiana.

I fatti risalgono al 22 giugno scorso quando la coppia decise di appartarsi in un hotel a Juhapura. Alcuni testimoni hanno affermato che i due ragazzi erano entrambi tossicodipendenti. Non avendo alcuna protezione, i giovani hanno deciso di appiccare degli adesivi epossidici alle parti intime. “Dato che non avevano alcuna protezione, hanno deciso di applicare l’adesivo sulle sue parti intime per assicurarsi che lei non rimanesse incinta” – così hanno riferito dalla Polizia.

La morte del 25enne

Da quanto si apprende dalla stampa internazionale, pare che il ragazzo sia morto in seguito ad una insufficienza multiorgano. Si pensa che l’adesivo e la colla abbiano peggiorato le condizioni di salute del giovane. Gli inquirenti ritengono che i due avessero assunto una certa quantità di droga prima di recarsi nell’hotel e avere il rapporto intimo.

Il 25enne è morto comunque poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. La vicenda è anche riportata dai maggiori quotidiani indiani, come il Times of India, che sta seguendo da vicino il caso. C’è da precisare, inoltre, che il ragazzo è stato trovato morto fuori dalla struttura ricettiva dove si era recato con la sua ragazza.

Nelle prossime settimane si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca che si è verificato in India. Le autorità vogliono vederci assolutamente chiaro. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della persona deceduta. Resta il dolore di amici e famigliari.