India: medici estraggono 526 denti dalla mascella di un bambino di 7 anni

Ha davvero dell’incredibile la storia che ha visto come protagonista un bambino indiano di 7 anni. Dopo aver lamentato dei dolori alla mandibola che continuava a gonfiarsi a vista d’occhio, il piccolo è stato accompagnato dai genitori presso una clinica ospedaliera, dove lo staff medico ha cercato di far luce sul suo malessere.

Dopo aver intuito di essere di fronte ad una patologia tanta rara quanto straordinaria, i dottori hanno deciso di operarlo. La Tac alla quale lo avevano precedentemente sottoposto aveva, infatti, evidenziato la presenza nella bocca di qualcosa come 526 denti.

L’intervento eseguito da un team di chirurghi odontoiatrici del Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, nello stato di Tamil Nadu, ha permesso di asportare i denti le cui dimensioni erano comprese tra 0,1 e 15 millimetri.

Prathibha Ramani, professore e capo del dipartimento di patologia orale e maxillofacciale, ha dichiarato che il peso complessivo dei denti che avevano l’aspetto di perle all’interno di un’ostrica, era pari a circa 200 grammi. La cosa più sbalorditiva era che ognuno di questi 526 denti era ricoperto di smalto, oltre ad essere dotato sia di radici che di corona.

Eseguito in anestesia generale, l’intervento è durato circa 90 minuti, un lasso di tempo decisamente più breve di quello che è stato necessario per convincere il bambino a farsi operare. Visibilmente spaventato, il piccolo – che non lamentava dolori lancinanti, ma più che altro un fastidioso gonfiore che andava via via crescendo – ha fatto di tutto per sottrarsi ad un intervento che non era, però, più possibile rimandare.

Stando a quanto rivelato alla stampa, il piccolo è stato colpito da una patologia chiamata odontoma composto, un tumore benigno estremamente raro, di cui al momento si ignorano le cause. Un altro caso si era verificato in precedenza nel 2014 a Mumbai: in quella circostanza, dalla bocca di un 17enne vennero estratti 232 denti.