Doveva essere una giornata di gioia, di festeggiamenti, di celebrazione dell’amore, sentimento supremo.Ma qualcosa è andato storto e si è passati, in pochi minuti, dalla felicità alla tragedia.

Quanto accaduto ieri sera, martedì 4 ottobre, nell’India settentrionale, è rimbalzato sulle principali testate, facendo il giro del web. Tutti gli utenti che hanno avuto modo di vedere le immagini e i video di quello che si è verificato, sono rimasti senza parole. Il dolore ha preso il sopravvento, dopo un momento di incredulità.

L’accaduto

In India gli incidenti sono all’ordine del giorno a causa delle strade malmesse, dei veicoli vecchissimi utilizzati, della guida azzardata ma nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una tragedia simile. Ieri, un bus stracolmo di passeggeri; tutti invitati ad un matrimonio, per cause in corso d’accertamento, è precipitato in un burrone. Il bilancio è davvero drammatico: sono 30 i morti e 21 i passeggeri feriti, alcuni anche gravemente, per le quali è stato necessario il ricovero ospedaliero. Il mezzo, con a bordo molte più persone del dovuto, stava trasportando i passeggeri da Laldhang al villaggio di Bironkhal, nello Stato di Uttarakhand.

Gli sposi, non vedendo arrivare i loro familiari e amici, si sono preoccupati e dall’allarme alla drammatica notizia, è passato davvero pochissimo tempo. Sono bastati pochi istanti per trasformare il clima festoso che si respirava, nel peggiore degli incubi. In queste ore si sta cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto quali siano state le cause del dramma. Coloro che hanno assistito alla scena, trovandosi ieri sera, intorno alle 20, nel villaggio di Simdi, nel distretto di Pauri, dello stato di Uttarakhan, interpellati dagli agenti, hanno dichiarato di aver visto il mezzo sbandare, sino al volo di 500 metri nel burrone.

Scene agghiaccianti, quelle successive alla tragedia,che hanno portato diverse squadre di soccorso ad intervenire tempestivamente per estrarre le vittime e i sopravvissuti dalle lamiere dell’autobus, completamente distrutto. Tutti gli abitanti della zona hanno collaborato nei ritrovamento dei cadaveri e dei feriti. Pare che il mezzo fosse sovraccarico, contenendo 50 persone invece di 28, e che fosse molto vecchio, dato che la sua idoneità sarebbe scaduta il 26 ottobre. La polizia ha dichiarato che, stando ai suoi dati, più di 110mila persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in tutta l’India. Una vera e propria emergenza. Intanto le indagini proseguono per far luce sull’accaduto.