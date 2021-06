Un’assurda tragedia si è verificata in India, precisamente nello Stato del Tripuria, nella zona nordorientale del Paese asiatico. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, pare che tre uomini di 30, 28 e 18 anni, siano stati immobilizzati e linciati dalla folla mentre attraversavano il villaggio di Maharanipur. I tre stavano attraversando la cittadina a bordo di un furgone, e trasportavano alcune mucche. La gente del posto credeva le avessero rubate, per cui hanno tentato di fermare il mezzo. I primi ad essere linciati e uccisi brutalmente sono stati il 30 e il 28enne. L’altra persona è stata invece raggiunta mentre cercava di fuggire.

Anche al 18enne è stato riservato lo stesso trattamento dei suoi due amici. Un episodio sconcertante, che ha costretto le autorità locali ad intervenire. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenute alcune pattuglie della polizia, che hanno trasportato le vittime in ospedale. Per loro, però, non vi era più nulla da fare.

Mancanza di legge

Il Partito Comunista Marxista indiano, che governa lo Stato del Kerala, ha commentato l’incidente affermando che ciò è la conseguenza della mancanza di legge nello stato del Tripura. Tra l’altro il partito di opposizione sostiene che da quando nello stato è insediato il Governo presieduto dal Bjp, che solitamente tende ad una politica di integralismo induista, questi episodi sono frequenti.

Non sarebbe infatti l’unica tragedia del genere che si verifica nello Stato del Tripuria. Sul caso le autorità indiane hanno cominciato serrate indagini, anche per cercare di capire che cosa sia successo, e che cosa abbia spinto la folla a reagire in questa maniera. I tre sono stati trasportati all’ospedale di Agarta.

Come già detto, lì sono stati dichiarati morti. L’episodio ha destato sconcerto in tutta l’India. Le mucche per gli induisti sono considerati animali sacri, e per chi osa far del male ai bovini ci sono pense severissime, che possono prevedere anche molti anni di carcere. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo grave episodio.