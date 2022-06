Ascolta questo articolo

Alcuni turisti in India hanno vissuto in prima persona uno degli incubi che preoccupano le persone che frequentano le zone di montagna. Dopo che la funivia al bordo della quale stavano viaggiando si è bloccata, sono stati infatti obbligati a lasciare la cabina calandosi con una corda sul vuoto sopra una catena montuosa locale.

La vicenda si è svolta lunedì 20 giugno, quando un gruppo di turisti aveva deciso di utilizzare la funivia per godersi il panorama sulla catena montuosa sub-himalayana Shivalik diretti verso il Percorso Parwanoo Timber. Durante il viaggio però qualcosa è andato storto, ed i passeggeri del mezzo si sono resi conto che la cabina si è improvvisamente fermata, senza alcuna intenzione di ripartire.

11 le persone intrappolate in funivia, tutti turisti provenienti da Dehli che hanno condiviso sul web diversi video dell’incidente, in alcuni dei quali si possono sentire i passeggeri anziani chiedere aiuto. La loro attesa è durata più di un’ora, prima che le squadre di polizia e vigili del fuoco arrivassero per aiutarli nell’evacuazione. Alcuni testimoni hanno ripreso il terrificante momento in cui alcuni dei passeggeri, debitamente imbracati, hanno dovuto calarsi con una corda per raggiungere la terraferma.

Questa soluzione è stata però fruibile solo per alcuni delle persone a bordo, dato che molte persone tra cui bambini ed anziani con varie malattie non hanno potuto calarsi dalla corda. Un carrello di salvataggio ha raggiunto quindi la cabina per poter salvare il resto delle persone bloccate a bordo, riuscendo ad evacuare in sicurezza tutti i passeggeri dopo tre ore di attesa.

“Chiederò un resoconto su cosa è andato storto“, ha annunciato il Primo Ministro Jai Ram Thakur quando ha raggiunto il luogo. Dopo aver parlato con i passeggeri ormai messi in salvo, Thakur vuole che una inchiesta chiarisca se c’è stata negligenza da parte della compagnia privata che gestisce l’impianto.