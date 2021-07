Avevano deciso di fare una gita fuori porta nonostante il temporale. Per 16 turisti che domenica scorsa stavano visitando il Forte Amber, nello stato del Rajasthan, in India, non vi è stato purtroppo nulla da fare. Sono infatti morti tutti fulminati. Da quanto si apprende, queste persone stavano cercando di farsi un selfie con il telfono cellulare. Stando a quanto riferisce la BBC, l’incidente è avvenuto su una delle torri della fortezza, dove c’erano una trentina di persone.

La metà di loro, è stata quindi colpita dalla scarica elettrica piovuta dal cielo. Al momento non è chiaro perchè il fulmine si sia abbattutto proprio sulla comita dei turisti. Le autorità locali hanno inviato sul posto immediatamente i soccorsi, ma per i malcapitati non vi era ormai più nulla da fare e sono stati dichiarati morti. Le forze dell’ordine hanno poi provveduto ad effettuare i rilievi del caso. La tragedia ha destato sconcerto in tutta l’India.

Altri 9 morti nella stessa giornata

Le fonti di informazione indiane riferiscono che nella stessa giornata di domenica, altre 9 persone, sempre nel Rajasthan, hanno perso la vita a causa dei fulmini. Il Forte Amber è una fortezza risalente al XII secolo ed è noto in tutto il mondo per i suoi elementi artisti in stile indù. Si tratta di uno dei monumenti più visitati del Paese asiatico.

In India la stagione dei monsoni comincia a giugno e si conclude a settembre. Negli ultimi 30 anni le morti a causa dei fulmini sono quasi raddoppiate: gli ultimi dati parlano di circa 2.000 persone all’anno che perdono la vita a causa dei temporali. Morire a causa di un fulmine è un evento estremamente raro, ma può accadere.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori informazioni su quanto accauduto sul Forte Amber. Non è escluso che i telefonini abbiano attirato la scarica elettrica proprio verso il gruppo che era intento appunto a farsi un selfie. Questi particolari saranno chiariti dalle autorità indiane.