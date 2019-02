India: fa causa ai suoi genitori perché l’hanno messo al mondo senza il suo consenso

Quella di un 27enne indiano è una storia davvero bizzarra quanto singolare. Raphael Samuel, giovane avvocato della città di Mumbai, ha annunciato che trascinerà in tribunale i genitori, rei di averlo fatto nascere senza chiedere il suo consenso.

Stando alla sua versione dei fatti, pur descrivendo la sua famiglia estremamente amorevole, si sarebbe comunque macchiata di una condotta profondamente egoista: anteponendo la propria felicità, avrebbe infatti leso i suoi diritti personali. Come conseguenza di un atto di violenza da lui non voluto, sarebbe stato scaraventato in mezzo ad una vita piena di affanni e preoccupazioni.

L’accusa

Quella da lui patita è dunque equiparata ad una “condanna inflitta a degli innocenti”, e in quanto tale ogni coppia del mondo dovrebbe essere chiamata a rendere conto del suo crimine di fronte ad un tribunale.

La sua posizione ha trovato pieno apprezzamento da parte degli antinatalisti, una corrente di pensiero convinta del fatto che i genitori non possano mettere al mondo dei figli senza il loro consenso. Raphael ha altresì aggiunto che ciascun bambino ha il diritto di chiedere spiegazioni del motivo del suo concepimento, dato che nessuna coppia è obbligata a dover far nascere una nuova vita.

Pur ribadendo di avere un ottimo rapporto con i suoi genitori, rimane inamovibile sul suo punto di vista. “Li amo, ma so che mi hanno messo al mondo per la loro felicità. La mia vita è fantastica, ma non vedo perché dovrei dare la vita a qualcuno costringendolo a farsi un’istruzione, a cercare un lavoro e a pagare le tasse, senza che mi sia stato dato un permesso dal diretto interessato” ha aggiunto l’uomo che per l’occasione ha girato un video che ha riscosso grande successo anche al di fuori dei confini nazionali.

Allo stesso tempo afferma che i suoi stessi genitori hanno apprezzato la determinazione nel portare avanti la sua tesi e non ha anticipato a quale tribunale si rivolgerà per far valere i suoi diritti.