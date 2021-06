India: donna torna a casa due settimane dopo il suo funerale, scambio di persona in ospedale

I familiari della 70enne Muktyala Girijamma sono rimasti sconvolti dal vederla tornare a casa. Appena due settimane prima avevano infatti partecipato al funerale della nonna indiana, dopo che l’ospedale aveva comunicato loro che la donna era morta a causa del Covid-19 che l’aveva portata al ricovero.

L’incredibile vicenda ha alla sua radice uno scambio di persona dovuto ad una omonimia tra due pazienti dello stesso ospedale. Muktyala Girijamma era stata ricoverata lo scorso 12 maggio dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Quando il marito Gadayya si è recato sul posto il 15 maggio per avere informazioni, ha trovato il suo letto vuoto.

Lo staff dell’ospedale gli ha detto che la moglie era stata trasferita in un altro reparto, ma nonostante una ricerca in tutti i reparti, Gadayya non è riuscito a localizzarla. E’ stato allora che dall’ospedale hanno detto alla famiglia che avrebbero trovato la donna in obitorio perché era deceduta. In realtà a morire era stata un’altra donna che di cognome faceva Girijamma ed era stata ricoverata negli stessi giorni di Muktyala.

La famiglia non ha potuto avvicinarsi al corpo per confermare la sua identità a causa dei protocolli di sicurezza imposti per il Covid-19, ed hanno creduto a quanto comunicato dallo staff medico. Dopo che l’ospedale ha rilasciato il certificato di morte di Muktyala, la famiglia ha portato il corpo avvolto dai veli a Jaggaiyapet dove è stato cremato, come da tradizione indiana. Pochi giorni dopo, anche il figlio della donna Ramesh è morto a causa del virus.

Mentre familiari ed amici si trovavano ad una veglia di preghiera per i due, la donna era guarita e si chiedeva come mai nessuno fosse andato a prenderla. “Ero arrabbiata che i miei familiari non fossero venuti a trovarmi. Non sapevo che fossero in lutto per me“, dice la donna. Grazie ai fondi che lo stato fornisce ai guariti di Covid, Muktyala ha fatto ritorno a casa, lasciando nello stupore totale i familiari che due settimane prima avevano partecipato al suo funerale. La donna ora sta affrontando insieme al marito il lutto per la morte del figlio, scomparso in sua assenza.