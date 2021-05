India, ciclone si abbatte sulla costa ovest: 20 morti

Alcune volte, il destino sembra infierire sulle persone o popolazioni che hanno già perso tutto. L’India, uno dei paesi in cui la pandemia dovuta all’emergenza sanitaria, sta registrando numeri da record con tantissime vittime e difficoltà sanitarie, in quanto non riescono a fronteggiare l’emergenza, deve affrontare un’altra terribile catastrofe naturale. Il ciclone ha colpito la costa ovest del paese causando tantissimi morti. Vediamo cosa è successo.

Il ciclone Tauktae ha colpito la costa ovest sferrando venti a più di 185 km orari e onde alte fino a tre metri che hanno causato la morte di una ventina di persone. Un paese sull’orlo di una crisi e una emergenza sanitaria in quanto già colpito duramente dal Covid, per cui a causa di questa ennesima catastrofe, bisognerà interrompere la campagna di vaccinazione di cui ha immensamente bisogno.

Si stima, in base agli studi effettuati, che sia uno dei più grandi cicloni cheabbia invaso lo stato da un po’ di anni a questa parte, con le strade come fiumi e tantissime persone che sono costrette ad abbandonare le proprie case. Un ciclone che, dopo aver colpito Kerala, Goa e Maharashtra, ora ha devastato la costa del Gujarat, dove tantissime persone, per la precisione circa 150, sono state evacuate grazie all’intervento della Protezione Civile.

A causa del ciclone, moltissime case sono state spazzate via e il vento ha sradicato gli alberi e i pali dell’elettricità. L’aeroporto di Mumbai è stato chiuso e le autorità hanno vietato alla popolazione di uscire. I pazienti affetti da Covi sono stati messi in luoghi maggiormente sicuri e possibilmente al riparo.

Nel frattempo, ci sono state anche operazioni di soccorso da parte della Marina Militare a seguito di una chiatta che trasportava più di 273 persone, di cui solo 28 finora sono state recuperate. Il ciclone si sta attenuando e la situazione, sebbene sia ancora sotto controllo, è passata da “estremamente grave” a “molto grave”.