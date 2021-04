India: "Bruciate i morti di covid nei vostri giardini, non c’è più posto nei crematori"

L’India sta vivendo un momento drammatico nella lotta al Coronavirus. Il Paese asiatico ha annunciato nelle ultime 24 ore la cifra record di oltre 349 mila nuovi casi e 2767 morti, con i cadaveri che continuano ad accumularsi e le stime che parlano di cifre che aumenteranno nel corso dei prossimi giorni.

La seconda ondata di Covid nel paese ha sopraffatto i crematori locali al punto che le famiglie in lutto sono costrette a bruciare le vittime nei loro giardini. Solo a Delhi sono state registrate nella giornata di venerdì 348 morti, una ogni quattro minuti, e nello stato meridionale di Karnataka il governo si è trovato costretto a dare il permesso alla famiglie di cremare o seppellire le vittime nelle proprie fattorie, terre o giardini. Questi funerali “domestici” devono rispettare le linee guida sanitarie, ma si spera che questa mossa possa alleviare la pressione sui crematori.

Il primo ministro del Karnataka, B. S. Yediyurappa, ha detto che la situazione è fuori controllo, aggiungendo: “È prudente disporre del corpo rapidamente e rispettosamente per evitare l’affollamento nei crematori e nei cimiteri“.

La crisi in India ha spinto il governo del Regno Unito ad annunciare domenica che invierà tramite nove aerei 600 pezzi di apparecchiature mediche vitali presi dalle proprie scorte in eccedenza, inclusi ventilatori e concentratori di ossigeno. Boris Johnson ha dichiarato: “Siamo fianco a fianco con l’India come amico e partner durante quello che è un momento profondamente preoccupante nella lotta contro il Covid-19 Sono determinato ad assicurarmi che il Regno Unito faccia tutto il possibile per sostenere la comunità internazionale nella lotta globale contro la pandemia“.

Nei prossimi giorni i numeri della pandemia non faranno che peggiorare, con alcuni virologi che dicono che la seconda ondata imperverserà minimo per altre due settimane, arrivando a raggiungere presto i 500mila casi al giorno.