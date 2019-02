India, bimbi scattano un selfie usando una pantofola. La foto diventa subito virale.

Ha fatto il giro del mondo l’immagine che ritrae cinque bambini sorridenti come se stessero scattando un selfie ma al posto dello smartphone o dell’ultimo modello di telefonino alla moda, usano una misera pantofola. L’immagine è stata condivisa sui social network dal fotografo indiano Atul Kasbeka che ha voluto anche rilasciare una dichiarazione in merito a questa tenerissima immagine.

“Pubblico la foto di questi bambini perché mi ha colpito molto la loro innocenza e gioia. Sono commosso e divertito allo stesso tempo” ha infatti chiosato il fotografo. Lo stesso ha poi fatto un appello personale per cercare chi ha immortalato quel momento chiedendo di farsi avanti per poterlo ringraziare.

Commenti alla foto

Il luogo purtroppo in cui è stata scattata la bellissima foto è ignoto ma ugualmente è riuscita a toccare il cuore di moltissime celebrità tra cui anche il noto produttore televisivo Siddhartha Basu che ha confessato “Guardando questi bambini non riesco a togliere il sorriso dal mio viso e il nodo nella mia gola”. Uno scatto dunque che non ha di certo lasciato indifferenti ma anzi ha altresì attirato anche qualche critica specialmente tra i più scettici.

Tra questi anche l’attore Amitabh Bachchan, secondo il quale l’immagine sarebbe stata di certo modificata al computer con l’aiuto di Photoshop “Con il dovuto rispetto, come potete notare il braccio con il quale il bambino solleva la pantofola è diverso per dimensioni dal resto del corpo. Può darsi ci sia lo zampino di Photoshop” ha chiosato l’attore sul suo profilo Twitter.

Molti utenti, invece, sempre su Twitter hanno definito questo “il selfie dell’anno” dal momento che il tema della povertà soprattutto per quanto riguarda i bambini è all’ordine del giorno in India, e in particolare nello stato dello Uttar Pradesh la ong Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights (Pvchr), alla fine del 2018, ha lanciato un appello disperato “per sostenere i minori più poveri che rischiano di morire, patiscono fame, torture e trasferimenti forzati come sfollati interni”.