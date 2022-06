India: bambino sordomuto salvato dopo 4 giorni in un pozzo

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Una bellissima notizia, troppe volte storie di questo tipo finiscono in tragedia, specialmente in paesi che non hanno una protezione civile sviluppata ed organizzata come la nostra. Colgo l'occasione per ricordare che in Italia la Protezione Civlie fu istituita dopo la vicenda di Alfredino, l'incidente di Vermicino nel quale un bambino caduto nel pozzo morì dopo giorni di tentativi di salvataggio.