India: aereo esce fuori pista in fase di atterraggio e precipita in una vallata

Decisamente una brutta notizia arriva dall‘India, dove un aereo in fase di atterraggio si è schiantato al suolo. Via web stanno già circolando i video e le immagini dell’incidente avvenuto in India, più precisamente all’aeroporto di Calcutta, dove l’aereo si è schiantato a terra in fase di atterraggio dopo essere uscito dalla pista. Mentre stava atterrando allo scalo internazionale, noto anche come aeroporto di Karipur, sarebbe andato fuori pista precipitando a 30 piedi di profondità.

Non si trattava di un volo di linea, ma di un velivolo dell‘Air India adibito a un collegamento speciale di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all’estero dal coronavirus. Lo si apprende dai media indiani. I voli internazionali da e per il paese sono infatti sospesi fino al 31 agosto.

Il bruttissimo incidente ha causato la morte di 17 persone e oltre 173 feriti tra cui il pilota e due passeggeri, ma i dati precisi ancora non sono stati confermati.

Si attendono ulteriori dettagli riguardo all’accaduto, ma da quanto si apprende l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 19.40 ora locale di venerdì 7 agosto 2020. Il ministero dell’Aviazione civile del Paese asiatico, inoltre, spiega che al momento dell’atterraggio l’aereo non avrebbe registrato alcun incendio a bordo.

I soccorritori e pompieri si stanno precipitando sul luogo dell’incidente e pare che l’aereo sia finito all’interno di una vallata. Si tratta del volo Air India 433 diretto da Dubai a Calcutta: non vi sono ulteriori dettagli a riguardo, ma pare che la manovra di atterraggio potrebbe essere andata storta a causa della scarsa visibilità in quanto in queste ore in India sta piovendo ininterrottamente. Sul volo erano presenti 184 passeggeri tra cui 10 bambini, 2 piloti e 5 membri dell’equipaggio. I feriti sono stati subito soccorsi e trasportati al Kundotti Mercy Hospital.