India: 22 pazienti Covid muoiono per una perdita ad un serbatoio d’ossigeno

Sono almeno 22 i pazienti positivi al Covid-19 che sono morti in seguito ad una perdita in un serbatoio di ossigeno.

La terribile vicenda si è svolta mercoledì in India, uno dei paesi più colpiti al mondo dalla pandemia, presso l’ospedale municipale Dr. Zakir Hussain nella città di Nashik, nello stato del Maharashtra.

Secondo quanto riportato da CBS News, la fornitura di ossigeno ai ventilatori dei pazienti affetti al coronavirus è stata interrotta per circa 30 minuti a causa della perdita. Tutti i 22 pazienti che hanno perso la vita erano intubati ed attaccati ai ventilatori.

A confermare la tragica notizia alla televisione indiana è stato Rajesh Tope, ministro della salute di Maharashtra, che ha confermato: “I pazienti che erano attaccati ai ventilatori all’ospedale di Nashik sono morti. E’ stata individuata una perdita presso il serbatoio che forniva ossigeno a queste persone, l’interruzione della fornitura di ossigeno potrebbe essere collegata alla loro morte“.

Sajan Sonawane, l’agente di polizia incaricato delle indagini sulla tragedia, ha dichiarato: “22 pazienti sono stati confermati morti. I tubi che collegavano il sistema di ventilazione dell’ospedale ad un grande serbatoio di ossigeno hanno avuto delle fuoriuscite questa mattina“. L’agente ha spiegato che mentre il personale dell’ospedale cercava di riparare la perdita, un lavoro che ha richiesto circa 35 minuti, l’erogazione di ossigeno ai ventilatori è rimasta interrotta. Sonawane ha aggiunto che la polizia ha avviato un’indagine formale sulla perdita, per individuare eventuali responsabilità per l’incidente.

In seguito all’incidente, il Primo Ministro Narendra Modi ha rilasciato una dichiarazione su Twitter in risposta alla tragica notizia, scrivendo in un tweet: “La tragedia in un ospedale di Nashik a causa di una perdita del serbatoio di ossigeno è straziante. Sono angosciato per la perdita di vite umane a causa di ciò. Condoglianze alle famiglie in lutto in questo triste momento“.