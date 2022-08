Incidente sulle montagne russe a Legoland, 34 feriti

Ascolta questo articolo

È di 34 feriti, dei quali due che versano in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto nel parco di divertimento Legoland in Germania, dove due vagoni delle montagne russe si sono scontrati all’interno del parco. L’incidente è avvenuto giovedì 11 Agosto nel famoso parco a tema, basato sui giocattoli dell’azienda LEGO.

Lo scontro tra i due vagoni è avvenuto nelle montagne russe “Feuerdrache”, cioè “Drago di fuoco“, dove il primo vagone ha fatto una improvvisa e brusca frenata, mentre l’altro lo ha tamponato. Le persone a bordo dei vagoni hanno riscontrato ferite di diversa gravità, con contusioni ed abrasioni.

Tre gli elicotteri di soccorso impiegati per trasportare i feriti, oltre ad ambulanze e vigili del fuoco intervenuti sul posto in seguito all’incidente. Al momento non risulta chiaro quale sia stata la causa che abbia portato all’incidente. Nel pomeriggio, un portavoce ufficiale del Parco ha commentato che uno dei vagoni era già stato evacuato, mentre l’altro era un fase di sgombero. Nel corso delle operazioni di soccorso, il parco è rimasto aperto senza bloccare mai le sue attività.

Le montagne russe “Feuerdrache” iniziano il loro percorso in un’aera coperta e buia del parco. In seguito, la giostra si sposta all’aria aperta, con pendenze e curve durante le quali i vagoni raggiungono la velocità di 56 km all’ora. La giostra è stata inaugurata nel 2002, ed ogni vagone può trasportare 20 persone per volta.

La notizia arriva quasi una settimana dopo la morte di una donna presso un altro parco divertimenti tedesco. Lo scorso sabato, una 57enne è scivolata dal suo posto a sedere nella giostra “The Hot Ride”, montagne russe che erano in curva al momento della tragedia, morendo in seguito alle ferite riportate, presso il Wild & Freizeitpark Klotten, situato nella città di Klotten nel sud-est della Germania. Per questo incidente non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato alla caduta della vittima, mentre il parco ha riaperto i battenti giovedì.