Un terribile incidente stradale ad Amman ha causato la morte di Lucia Menghini, dottoressa originaria di Foligno che si trovava in Giordania in vacanza. La giovane donna, aspirante anestesista, era nota per essere stata una campionessa nel popolare programma televisivo di Rai 1 “Reazione a Catena“.

Le due amiche della giovane donna, entrambe perugine che erano in viaggio con lei per una vacanza di una settimana il cui rientro era previsto per domani, sono sopravvissute all’incidente, ma versano in gravi condizioni. Non sono ancora chiare al momento le cause dell’incidente che è costato la vita a Lucia, mentre le sue amiche sono ricoverate in terapia intensiva in un ospedale di Amman.

La 31enne Lucia era una dottoressa e tirocinante anestesista, così come le due amiche con le quali la scorsa domenica è partita, e stava svolgendo il tirocinio presso l’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, dove la notizia della sua scomparsa ha lasciato sconvolti i colleghi della giovane.

Centinaia sui social i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e persone che avevano conosciuto e voluto bene alle 31enne. Anche il Direttore dell’Usl Umbria 2, il Dott. Massimo De Fino, ha commentato la notizia della scomparsa della giovane, elogiando le sue “doti umane e professionali“.

Lucia aveva partecipato con successo a”Reazione a Catena” con la squadra delle “Pignolette“, ed il conduttore dello show Marco Liorni ha voluto ricordarla su Instagram, facendo le sue condoglianze alla famiglia e ricordando il suo sogno di diventare anestesista. Liorni ha scritto: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie“.