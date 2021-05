Incendio in un ospedale in India: morte 18 persone, 16 erano pazienti Covid

Non c’è pace in India, dove intorno all’1:00 dell’1 maggio (ora locale) un rogo piuttosto esteso si è sviluppato all’interno dell’ospedale di Bharuch, nello stato occidentale del Gujarat. Secondo quanto riferiscono i media internazionali 18 persone sono morte: 16 di loro erano pazienti ricoverati per Covid-19. Erano le 21:30 di ieri 30 aprile in Italia quando in India è scattato l’allarme. Al momento sono ignote le cause del rogo, anche se le autorità hanno spiegato che tutto è partito dalla terapia intensiva.

“Sulla base delle informazioni che abbiamo, possiamo dire che 16 pazienti e due membri del personale sanitario sono morti nell’incendio. Altri 32 pazienti sono stati salvati dal personale dell’ospedale e trasferiti nelle strutture civili” – così ha riferito il capo della polizia di Bharuch, Rajendrasinh Chudasama. La notizia è stata riportata anche dall’agenzia di stampa italiana Adnkronos e dai maggiori media internazionali. In India la situazione sanitaria si fa sempre più grave. L’ospedale dove è avvenuto il fatto di cronaca è di 4 piani.

Il Paese travolto dal Covid-19

Tra l’altro non è il primo incidente del genere che capita nel Paese durante la pandemia. Infatti si tratta del quinto rogo che avviene in un ospedale nel giro di pochissime settimane. Il 23 aprile scorso a Mumbai 13 pazienti ricoverati per Covid-19 morirono dopo che un incendio di grandi proporzioni si sviluppò all’interno della struttura.

Tra gli episodi più gravi c’è quello che si è verificato nello stato del Maharashtra, quando alcune settimane fa si sviluppò un vasto rogo in un nosocomio locale dopo l’interruzione di ossigeno ai ventilatori, incidente che fu dovuto ad una perdita. I soccorsi furono immediati ma purtroppo morirono 22 persone.

L’India purtroppo soffre la mancanza di finanziamenti al sistema sanitario, che sono insufficienti anche per far fronte ad una epidemia come quella di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il Paese, diventato il secondo al mondo per numero di contagiati. In alcune aree della nazione i pazienti muiono fuori dai nosocomi a causa della mancanza di posti letto.