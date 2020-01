In Svezia creano la pizza al kiwi. L’ideatore lamenta minacce di morte dall’Italia

Stellan Johansson è lo chef svedese che ha “inventato” la pizza al kiwi, che ha fatto immediatamente il giro del mondo alimentando non poche polemiche. Il giovane ideatore, che vive a Skottorp, nella parte meridionale della Svezia, ha voluto mostrare a tutti questa sua insolita “creazione” attraverso una foto che ha invaso i social network.

L’idea di aggiungere il kiwi su una pizza margherita è sorta per caso: lo chef ha ricevuto in regalo dieci chili di kiwi e, non sapendo come impiegarli, ha pensato di creare una combinazione artistica e gustosa. Con tale spirito è riuscito a convincere il proprietario di una piccola pizzeria, situata a Skottorp, a fargli realizzare questa bizzarra creazione.

La sua idea non è piaciuta a tutti infatti, come racconta Stellan, molti utenti hanno definito la sua pizza “blasfema”. Addirittura, il noto chef ha dichiarato che, dopo aver pubblicato la foto, ha ricevuto minacce di morte dall’Italia: «Mi rendo conto che la pizza in Italia sia una religione. In Svezia si mette praticamente qualsiasi cosa sulla pizza, ma anche qui l’uso dei kiwi è sembrato strano a molte persone. Ho ricevuto minacce di morte dall’Italia e dalla Francia. Sulla mia pagina ci sono molti commenti arrabbiati, ma credo e spero che siano soprattutto ironici».

In una lunga intervista, Stellan ha raccontato l’entusiasmo dei suoi figli nel mangiare la pizza al kiwi, che è diventata un mezzo creativo per arricchire la fantasia in casa. Rispondendo alle critiche ricevute, il giovane svedese non si capacita dell’ondata di odio che ha ricevuto solo per aver condiviso una sua idea in rete: “Non capisco cosa ci sia di strano nella mia azione”.

La pizza napoletana, considerata “Patrimonio dell’Umanità Unesco”, rappresenta la storia e il patrimonio di conoscenze artigianali uniche che hanno segnato la cultura culinaria dell’Italia. Dietro alla pizza non ci sono semplici ingredienti, in quanto al suo interno sopravvive l’antica arte popolare dei pizzaioli napoletani che con la loro vera e unica creazione hanno incantato il mondo intero. Per tali ragioni, moltissimi italiani sono rimasti basiti nel vedere “sminuire” la pizza che raffigura una grande ricchezza culinaria del Paese e che merita sicuramente più rispetto.