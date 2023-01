In Europa arriva la farina di grillo in vendita nei supermercati

Ascolta questo articolo

“Acheta domesticus“, è questo il nome del simpatico grillo che presto troveremo sulle nostre tavole, basta con la solita pastasciutta, i salumi e i formaggi; da oggi gli insetti sono il futuro, è entrata in commercio in Europa infatti la farina di grillo in vendita nei supermercati, e per chi rimane inorridito è chiaro che non sa che in Indonesia è all’ordine del giorno.

Per non parlare delle larve di verme della farina minore, “Alphitobius diaperinus“, che troveremo presto nel banco frigo, c’è a chi piace l’esotico, ma per l’italiano classico abituato a una bella carbonara sarà molto difficile fargli cambiare abitudine, eppure da Bruxelles arriva il provvedimento, secondo Coldiretti il 54% degli italiani è fortemente scettico al riguardo se non disgustato, eppure è realtà.

Ma l’Ue secondo la sostenibilità ambientale va dritto per la sua strada mentre c’è preoccupazione per la filiera agroalimentare italiana. I produttori italiani hanno standard di qualità elevati a differenza dell’Ue, e si teme non vengano rispettati, preoccupazione anche da parte della politica che commenta: “è un vero e proprio affronto alla dieta mediterranea che viene messa in discussione, in Italia c’è un importante turismo enogastronomico ed anche l’export è fondamentale, faremo di tutto per contrastarlo”.

“Difenderemo a tutti i costi le nostre tradizioni alimentari – continuano le istituzioni – le eccellenze del Made in Italy non subiranno variazioni alimentari, siamo fortemente motivati a contrastare questo fenomento dilagante”; tutto questo a pochi giorni in cui Roma è stata definita da Tripadvisor la città in cui si mangia meglio.

Gli italiani sono abituati a cibi asiatici come cinese e giapponese, molto apprezzabili, e dalla novità del pokè hawaiano molto gustoso, ma sinceramente non sono ancora pronti per accettare di mettere insetti a tavola; per chi volesse apprezzarli può andare a Bangkok tranquillamente in India o in Corea, l’Italia non si tocca.