Immagini shock dalla California, sembra l’inferno

Gli incendi in California non si sono mai fermati da ferragosto ad oggi, tanto che, se prima avevano percorso tutta la California da parte a parte, adesso hanno raggiunto anche l’Oregon ed altri stati confinanti lungo la West Coast. Brucia perfino New York. Sui social migliaia di persone postano ogni giorno foto spaventose di cieli carichi di fumo, mattine che sembrano sere e un’aria rossa come il fuoco.

Sembrano scene provenienti direttamente dall’inferno. Ai cittadini viene intimato di rimanere nelle proprie abitazioni poiché l’aria è irrespirabile e malsana. L’Ufficio del National Weather Service ha dichiarato che la quantità di fumo presente nell’aria della California ha raggiunto livelli mai visti prima.

La coltre di fumo in questi giorni è talmente fitta da oscurare il sole ed i cittadini non possono condurre le proprie vite normalmente. La cenere, che si crea dagli incendi, ricade nelle città vicine ricoprendole e rende l’aria irrespirabile. Più di 100mila sono già gli sfollati e chi non è ancora stato sfollato tiene ormai da giorni le borse di emergenza pronte in caso di evenienza.

Ad oggi tutti questi incendi, che come sappiamo continuano a bruciare tutto da metà agosto ad oggi, hanno ridotto in cenere più di 120 mila ettari boschivi, sterminato tutta la fauna locale e ferito ed ucciso persone, siamo già ad 11 vittime accertate; tra le notizie più recenti quella dei 150 campeggiatori sorpresi dalle fiamme nella Foresta nazionale Sierra e rimasti ustionati o intossicati dal fumo.

Purtroppo, in vista delle prossime elezioni di novembre, questo disastro ambientale diviene polemica ed argomento di discussione politica, al fine di ottenere voti, ma ancora oggi sono pochi i mezzi ed il personale disponibili per spegnere i roghi, che in quasi un mese sono diventati terribili ed indomabili. Intanto le temperature in California raggiungono ancora i 49 gradi e pare che, fino alla prossima settimana, non siano previste precipitazioni né cali di temperatura.