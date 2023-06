Il sottomarino Titan scomparso nell’Atlantico e il suo curioso controller Logitech

Un sottomarino privato chiamato Titan, della società OceanGate, è scomparso nell’Oceano Atlantico durante una spedizione alle rovine del Titanic. A bordo del sottomarino c’erano cinque persone, tra cui il fondatore e CEO di OceanGate, Stockton Rush. Le autorità statunitensi e canadesi stanno cercando di localizzare il sottomarino, ma le speranze di trovarlo sono scarse. La vicenda ha suscitato l’interesse e la curiosità del web, non solo per il suo aspetto drammatico, ma anche per un dettaglio insolito: il sottomarino era pilotato da un semplice controller Logitech F710, lo stesso usato per i videogiochi.

Un video condiviso da OceanGate mostra il controller in azione, mentre il giornalista Ian Miles Cheong commenta ironicamente: “Questo è il controller che usano per controllare il sottomarino. Non sto scherzando“.

Il controller Logitech F710 è un dispositivo wireless che costa circa 44 euro su Amazon Italia. La sua pagina sul sito di e-commerce è stata invasa da domande e risposte sarcastiche da parte degli utenti, che hanno fatto riferimento al sottomarino scomparso. Alcuni hanno chiesto se il controller fosse impermeabile, se funzionasse sui sottomarini o se la garanzia coprisse i danni causati dalla pressione marina. Altri hanno affermato di aver comprato il controller per costruire un sottomarino nel loro cortile o per controllare una bomba atomica o una macchina del tempo.

Alcuni hanno anche espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari, augurando che il sottomarino venga trovato. Tuttavia, dietro gli scherzi si nasconde una realtà preoccupante. Secondo alcuni documenti del tribunale ottenuti dalla rivista The New Republic, il sottomarino Titan presentava dei problemi di sicurezza e qualità già nel 2018. Un ex dipendente di OceanGate, David Lochridge, aveva avvertito la società dei rischi che correva il sottomarino, ma era stato licenziato con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate.

Lochridge sostiene che il licenziamento sia stato ingiusto e motivato da disaccordi tra lui e l’equipaggio sulle procedure di test del sottomarino. In un’intervista al podcast Unsung Science, Rush aveva dichiarato: “Sai, a volte la sicurezza è solo puro spreco. Voglio dire, se vuoi solo essere al sicuro, non alzarti dal letto, non salire in macchina, non fare niente. Ad un certo punto, correrai dei rischi, ed è davvero una questione di rischio-rendimento“.

Rush è uno dei cinque passeggeri del sottomarino, che hanno pagato 250 mila dollari (circa 227.000 euro) per partecipare alla spedizione al Titanic. Il relitto della famosa nave si trova a 3,7 km di profondità nell’oceano e il Titan resiste a pressioni fino a 4 km. Lochridge afferma che il sottomarino potrebbe surriscaldarsi o prendere fuoco a causa della pressione estrema.

Il tempo per trovare il sottomarino si sta esaurendo. Il Titan ha un’autonomia di ossigeno di 96 ore e si stima che l’aria disponibile sia sufficiente al massimo fino a domani, giovedì 22 giugno. D’altra parte, alcune variabili ambientali rendono difficili le ricerche, come la capacità delle attrezzature di soccorso, l’ampia area di ricerca pari al doppio dell’area metropolitana di Rio de Janeiro e la visibilità del fondale oceanico. Nonostante tutto, le guardie costiere statunitensi e canadesi continuano a lavorare 24 ore su 24 nelle ricerche.