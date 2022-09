Il significato nascosto della spilla indossata dalla principessa Charlotte

Ascolta questo articolo

Come è noto in questi ultimi giorni sta facendo notizia la morte della Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito e del Commonwealth. La sovrana da tempo pare non stesse molto bene, in questi mesi ha dovuto affrontare anche il Covid-19. Recentemente non aveva presenziato ad alcuni eventi e la sua salute stava peggiorando giorno per giorno, fino a quando nella giornata dell’8 settembre le autorità hanno riferito che i medici erano seriamente preoccupati per la sovrana.

Tutti i figli hanno quindi raggiunto il castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, in Scozia. Poi nello stesso pomeriggio si era vociferato che la sovrana fosse già deceduta, la notizia infine è stata confermata nella primissima serata. Elisabetta II lascia un vuoto enorme nel mondo della politica mondiale e all’interno della casa Reale, il suo successore è il figlio Carlo, salito al trono come Carlo III. Nella giornata del 19 settembre si sono celebrati i funerali della Regina a Londra. E l’abbigliamento dei famigliari non è passato inosservato.

Un funerale solenne

In una Londra blindata oltre un milione di persone ha assistito alla cerimonia e al corteo funebre della Regina. L’ultimo addio alla sovrana forse più amata di sempre e sicuramente la più longeva, 70 i suoi anni di regno, ha avuto comunque anche il suo dress code. Tutti i reali erano infatti vestiti di nero in segno di lutto.

Alla cerimonia hanno partecipato anche moltissimi capi di Stato. Tra l’abbigliamento dei reali si potevano notare anche degli oggetti, come le spille, le quali, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, avevano tutte un significato. Particolare quella indossata dalla piccola principessa Charlotte.

Charlotte è la pronipote della Regina, figlia di William e Kate Middleton. La piccola ha soli 7 anni, ma la sua grazia ha colpito veramente tutti. Le indossava infatti una spilla a forma di ferro di cavallo, che ricorda appunto una delle grandi passioni di Elisabetta II, appunto l’equitazione. La mamma Kate, principessa del Galles, ha scelto invece di non indossare spille, per dare risalto alla collana creata con quattro giri di perle giapponesi tenute tutte assieme da una fibbia di diamanti. L’oggetto faceva parte della collezione di gioielli personali di Elisabetta II, che ha deciso di farne dono a Kate.