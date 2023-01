Il Re della WWE, Hulk Hogan si ferma per malattia

Ascolta questo articolo

Ricordate la leggenda del wrestler americano anni ’90 d’eccellenza? Stiamo parlando di Hulk Hogan, famoso anche nel mondo del cinema, il campione della WWE è reduce da un intervento alla schiena in cui ha riportato diverse lesioni che l’hanno portato a non muovere più le gambe.

La notizia riportata dal suo amico Kurt Angle è preoccupante, Terry Gene Bollea – questo il suo vero nome di origine italiane – è alle prese con un decorso post-operatorio complesso e delicato. Oggi a 69 anni, denominato The immortal, potrebbe non tornare più a camminare. I fan su Instagram lo incoraggiano a non mollare, tutto il mondo è in apprensione per le sue condizioni di salute.

L’amico rivela che non sente più gli arti inferiori, cammina con il bastone perchè i nervi sono completamente tagliati, avrebbe messo corpo e mente nel business e questo lo ha divorato. È apparso pubblicamente la scorsa settimana insieme ad altre leggende del wrestling come Undertaker, in occasione di Raw 30 della WWE.

Secondo il Daily Mirror, Angle ha dichiarato: “il wrestling esiste grazie a lui, ha dato tutto se stesso per questo sport, ha rivoluzionato il wrestling professionistico, massimo rispetto per lui”. Avrebbe subito numerosi interventi chirurgici in questi anni – rivela la figlia – che lo hanno messo a dura prova.

È stato inserito nella WWE Hall of Fame il 2 aprile 2005, introdotto dall’amico Sylvester Stallone, Hogan è un dodici volte campione del mondo, Ha anche vinto il Royal Rumble match (edizioni 1990 e 1991). Inizialmente si dedicò al baseball semi-professionistico e per dieci anni suonò anche in alcune rock band. La carriera da wrestler iniziò quasi per caso, mentre si allenava in una palestra.

Hogan è famoso anche nel mondo del cinema per essere apparso in un cameo nei “Gremlins 2”, in “Rocky 3”, famoso per il film anni ’90 “Cose dell’altro mondo“, “Spia e lascia spiare”, e per la tv “A-Team”, “Love boat”, “Baywatch” e “Walker texas ranger”.