Il Principe William si vaccina: "oggi ho ricevuto la prima dose"

Anche il Principe William si può unire all’elenco delle persone che vaccinate per il Covid-19. L’erede al trono inglese ha infatti annunciato oggi tramite un post sul proprio account Twitter ufficiale di aver ricevuto la prima dose del vaccino per il Coronavirus.

Il Duca di Cambridge ha inoltre scritto un messaggio nel quale, oltre a comunicare la notizia del vaccino ricevuto, ha ringraziato tutte le persone che lavorano per la diffusione del vaccino in Inghilterra. Il 38enne ha pubblicato una foto che lo ritrae nel momento in cui il personale medico inietta la dose sul suo braccio destro all’interno del Museo di Scienza di Londra.

“Giovedì ho ricevuto la mia prima dose. A tutti coloro che lavorano al rollout del vaccino, grazie per tutto quello che avete fatto e continuato a fare“, ha scritto nel tweet il reale inglese. Il Principe è una delle 37 milioni di persone che nel Regno Unito ha già ricevuto almeno una dose di vaccino, circa il 70% della popolazione adulta del paese, secondo le ultime statistiche rilasciate dal governo britannico.

Non è stato reso noto il tipo di vaccino sia stato iniettato a William, né se la moglie Kate Middleton lo abbia ricevuto a sua volta, ma la maggior parte degli adulti sotto i 40 anni in Inghilterra non ricevono l’AstraZeneca a causa del legame con trombosi. Il reale inglese ha parlato in passato con entusiasmo dei vaccini per il Covid-19, celebrandone il monumentale successo ed esprimendo la sua volontà di voler fare la prima dose.

William è risultato positivo alla malattia nell’Aprile dello scorso anno, lo stesso periodo in cui anche il padre, il Principe Carlo, era risultato affetto ed è stato curato dai dottori del palazzo. I reali inglesi erano riusciti a tenere nascosta la loro condizione al pubblico, svelando solo mesi dopo di aver contratto il virus. Carlo e Camilla hanno già ricevuto il vaccino lo scorso febbraio.